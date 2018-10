Pierre Lemaître dans Les Essentiels

publié le 29/07/2018 à 10:00

Les Essentiels de Pierre Lemaître

Pour cette 4ème saison des «Essentiels » sur RTL, les invités de Stéphane Boudsocq se racontent à travers un film, un livre, un disque et un concert



Le concert : Barbara à Bobino en 1965



Le Livre : « A la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, écrit de 1906 à 1922 et publié en sept tomes de 1913 à 1927



Le film : « Garde à vue » de Claude Miller, sorti au cinéma en 1981 avec Lino Ventura et Michel Serrault





L'album : « La place du fantôme », 6 album de La Grande Sophie, sorti en 2012



