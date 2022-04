Ce samedi 16 avril 2022, Thierry Ardisson était l'invité d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le 2 mai prochain à 21h10, France 3 diffusera sa nouvelle émission au concept novateur et intitulée Hôtel du temps. Le présentateur y interviewera des légendes de la culture et du spectacle qui ne sont plus de ce monde, grâce à l’intelligence artificielle. Le premier numéro sera consacré à Dalida, disparue il y a 35 ans cette année.



Ce matin pendant l’émission, Thierry Ardisson a d’ailleurs expliqué pourquoi Hôtel du temps sera diffusé sur France 3 et non sur France 2. L’animateur a également révélé la raison pour laquelle il ne souhaite plus présenter de talk-show. Il est revenu sur les exigences des attachés de presse qui accompagnaient ses invités sur le plateau de ses émissions.



En exclusivité, l’ancien présentateur de Tout le monde ne parle [NDLR : diffusé de septembre 1998 à juillet 2006 sur France 2] en a dit plus sur le nouveau jeu de télévision qu'il prépare. Thierry Ardisson a dit regretter que les chaînes de télévision ne prennent plus de risque en proposant des programmes inédits.





Autres sujets : son éviction de C8, ce qu’il reproche aux plateformes comme Netflix, sa bourde avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy à l'époque de Tout le monde en parle ou encore sa méthode pour détendre ses invités en coulisses… Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :



- On connait le nom des journalistes qui animeront le débat de l'entre-deux tours...

- La nouvelle émission de dating présentée par Nabilla sur Amazon Prime Vidéo...

- Les premiers pas d'Alessandra Sublet comme comédienne sur TF1...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous dévoile les coulisses du débat de l'entre-deux tours de la Présidentielle qui sera diffusé le mercredi 20 avril. Plus d'informations en vidéo !