“The Voice” : jury, règles, changements… Ce qui vous attend dans la nouvelle saison qui commence samedi

"Je te veux dans mon équipe !". De retour pour sa douzième saison, le télécrochet The Voice se place cette fois-ci sous le signe de la nouveauté. Côté coachs, nous pourrons retrouver les fidèles Zazie, Vianney, Amel Bent et les petits nouveaux, Big Flo & Oli. Le duo fraternel partagera pour la première fois un siège à deux, ce qui promet son lot de surprises.

Autre innovation, un coach pourra non seulement bloquer un de ses adversaires pour l'empêcher d'avoir un talent, mais il pourra aussi faire re retourner son fauteuil, de sorte à le replacer de dos au candidat. De quoi semer la zizanie parmi les cinq artistes prestigieux dont l'objectif sera toujours de dénicher "la voix" de cette saison.

Frères dans la vie comme à la scène, Bigflo & Oli ne feront qu'un sur le plateau. Comment vont-ils donc fonctionner et s'accorder pour prendre des décisions ? "On est frères, on a à peu près les mêmes idées et ça s'est confirmé quasiment toutes les fois", essaient-ils de rassurer. Mais, en cas de désaccord, Bigflo l'assure, "en tant que grand frère, c'est moi qui prends la décision finale".

Pour découvrir les premiers pas de Bigflo & Oli sur les fauteuils rouges, ainsi que les nouveaux candidats talentueux de cette douzième saison, rendez-vous ce samedi 25 février à partir de 21h10 sur TF1.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info