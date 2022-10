Marc Lavoine dans On Refait la Télé samedi 15 octobre

"Je n'ai pas décidé" Marc Lavoine sur son départ de The Voice

Marc Lavoine : "Il y a des choses que je ne fais plus à la télé"

Anne Hidalgo "Comme on l'insulte, je trouve ça assez violent" explique Marc Lavoine

Le meilleur de Marc Lavoine et Laurent Ruquier dans On Refait la Télé du 15 octobre 2022 !

Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo et Oli seront les 5 coachs de la prochaine saison de "The Voice", qui se partageront 4 buzzers. Marc Lavoine se réjouit du choix de parité sur les fauteuils rouges : "jusqu'à présent il n'y avait qu'une seule femme. C'est mieux qu'il y en ait deux".



Marc Lavoine salue aussi "la présence du rap". Lui qui avait invité Vald et emmené le rappeur Tarik jusqu'en demi-finale en saison 10, semble enchanté de l'arrivée de Bigflo et Oli.

Son départ, il ne l'a pas "décidé". Marc Lavoine ne serait pas opposé à l'idée de revenir sur une prochaine saison : "s'ils ont besoin de moi, s'ils pensent qu'on peut refaire un truc ensemble, je serais ravi".



Un nouveau rendez-vous pour Laurent Ruquier

Eric Dussart et Jade recevaient également Laurent Ruquier pour sa nouvelle émission "Club Première" sur Paris Première, diffusée dès le mercredi 29 octobre ! Il recevra tous ceux qui font l'actualité culturelle dans un café du XIVe arrondissement de Paris. Cinéphiles, lecteurs et mélomanes seront présents pour donner leurs avis, bons ou mauvais.

Les infos télé de la semaine

- Slimane et Nolwenn Leroy rejoignent les fauteuils rouges de "The Voice Kids"

- Samuel Etienne prévoit une édition spéciale pour la 10 000ème émission de "Questions pour une Champion"

- L'Ukraine ne pouvant pas accueillir l'Eurovision 2023, Liverpool a été choisie comme comme ville hôte.

