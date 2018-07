publié le 30/01/2017 à 12:39

"Tous les chemins mènent à The Voice". TF1 vient de dévoiler la bande-annonce de la sixième saison du concours de chant, ainsi que son making-of. Deux vidéos qui tentent de nous plonger au cœur de la Rome antique, dans un péplum qui met en scène le jury et le présentateur de l'émission. Si aucune date n'a été annoncée pour le début de la saison 6 de The Voice, TF1 assure qu'elle est imminente.



Matt Pokora, alias M Pokorus, fait une entrée très remarquée en centurion romain, symbole de son arrivée parmi le jury du concours. Des coachs affublés de toges et autres couronnes de laurier, qui jouent comme chaque année la carte de l'originalité. Une bande-annonce différente de celles des années passées, mais également de celles des autres versions de The Voice, émission diffusée dans quatre pays, les États-Unis, la Belgique, le Québec et la France.



The Voice revient pour une saison, qui s'annonce palpitante. Elle verra s'affronter différents talents, choisis à l'aveugle par les coachs. Une recette qui fait le succès de l'émission depuis cinq éditions, avec cette année deux nouveautés, Garou remplacé par Matt Pokora, ainsi qu'un changement de règles pour les battles.