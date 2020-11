Meghan Markle annonce avoir fait une fausse-couche en juillet

publié le 25/11/2020 à 10:31

C'est un drame personnel qui aura pu rester privé à jamais et pourtant, Meghan Markle et le prince Harry ont fait le choix de la transparence et de la lumière. Dans les colonnes du prestigieux journal The New York Times, la duchesse de Sussex a pris la plume pour raconter l'épreuve de la fausse-couche qu'elle a vécue avec son époux en juillet 2020. Une façon pour le couple très médiatique de partager sa souffrance et de présenter une expérience dans laquelle des milliers de personnes pourront se reconnaître.

Dans cet essai baptisé Les pertes que nous partageons, Meghan Markle raconte le moment précis où elle a ressenti les symptômes, lorsqu'elle changeait son fils Archie : "J'ai su, alors que j'attrapais mon premier-né, que je perdais mon deuxième". Quelques heures après cette fausse couche, "j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Mon mari me tenait la main, raconte-t-elle. Je sentais la moiteur de sa paume et j'ai embrassé ses doigts mouillés de nos larmes. J'essayais d'imaginer comment nous pourrions guérir de cette épreuve."

Le prince Harry et Meghan ont décidé de faire ce que les célébrités et en particulier les membres de la famille royale savent faire le mieux : mettre la lumière sur des tabous. "Perdre un enfant, c'est porter une douleur indicible que beaucoup vivent mais dont si peu parlent, écrit Meghan Markle. Nous avons découvert que sur 100 femmes, entre 10 et 20 femmes ont connu ou connaîtront une fausse-couche".

"Cette année, beaucoup d'entre nous ont approché le point de rupture. En cette période de Thanksgiving, permettons-nous de demander aux autres : 'Est-ce que vous allez-bien ?'. Nous pouvons ne pas être d'accord, être loin les uns des autres mais en vérité, nous sommes plus liés que jamais par les épreuves que nous avons endurées individuellement et collectivement de cette année", a conclu la duchesse en offrant un regard résolument optimiste sur cette fin d'année 2020.