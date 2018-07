Stéphane de Groodt et Diane Ducret dans A La Bonne Heure

publié le 26/04/2018 à 12:30

Amoureux de la langue française et prestidigitateur des mots, Stéphane De Groodt revisite les expressions de notre langue de façon drôle et absurde dans Le livre de la jongle aux éditions J'ai Lu. Un ouvrage dans la lignée de ses best-sellers Voyages en absurdie et Retour en absurdie !

"Le livre de la jongle" de Stéphane de Groodt (J'ai Lu)

Après son voyage et son retour en Absurdie, Stéphane de Groodt s'attaque aux expressions françaises. Il est belge, il est drôle et les jeux de mots et contrepèteries sont un territoire dans lequel il nous balade. Nous trimballe plutôt, car pour s'y repérer ou plutôt ne pas s'y perdre il faudrait presque une boussole. De gauche à droite, de haut en bas et plus loin encore, le comédien ne nous lâche jamais. Il faut parfois se concentrer ou relire une phrase plusieurs fois pour savoir où il veut en venir. Mais rarement le sourire ne nous quitte. Jamais en fait.

Son tout premier livre Femmes de dictateurs paru en 2011 avait connu un incroyable succès et avait été traduit dans 25 langues. En février dernier, Diane Ducret a publié son nouveau livre, un roman intitulé La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, publié chez Flammarion.

"La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose" de Diane Ducret (Flammarion)

La loi de Murphy n’est rien comparée à la loi d’Enaid : tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera plus mal encore qu’on aurait humainement pu le prévoir.



Après avoir été quittée à Gdansk par téléphone, Enaid se rend à l’évidence : les fées qui se sont penchées sur son berceau ont dû s’ emmêler les pinceaux. Comment expliquer, sinon, la sensation qu’elle a depuis l’enfance qu’il lui a toujours manqué quelqu’un ? Il y a de quoi se poser des questions quand les parents adoptifs sont en fait les grands-parents, que la mère est danseuse de nuit, que le père change de religion comme de famille, que les bunkers de l’ETA servent d’école buissonnière. Et que l’accident d’un instant devient la fracture de toute une vie…



On peut se laisser choir ou faire le saut de l’ange. Être boiteux ou devenir un flamant rose. Sur ses jambes fragiles, tenir en équilibre avec grâce par le pouvoir de l’esprit, un humour décapant et le courage de rester soi.

