Stéphane de Groodt est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 24/02/2017 à 12:30

Depuis le 20 février, Kaboul Kitchen est de retour sur Canal+ après trois ans d'absence ! Stéphane de Groodt remplace l'acteur Gilbert Melk dans cette troisième saison inédite. Le comédien belge incarne un escroc mondain fuyant la mafia russe

La saison 3 de "Kaboul Kitchen" sur Canal + avec Stéphane de Groodt

L'histoire : Kaboul, 2008. Sophie gère seule le Kaboul Kitchen, depuis la "mort" de son père. Michel Caulaincourt (Stéphane de Groodt), escroc mondain, est poursuivi par des mafieux russes à qui il doit beaucoup d'argent. En quête d'une planque, il se réfugie au Kaboul Kitchen, lieu unique où les expats et les membres des ONG basés à Kaboul peuvent faire la fête. Le colonel Amanullah sort quant à lui de prison, ruiné, la CIA ayant démantelé son business. Mais qu'importe, il a un grand projet : la drogue, c'est fini, le futur président, c'est lui ! Il va donc devoir se racheter une indispensable respectabilité, et le programme "Roses contre Opium" cher aux humanitaires va en faire les frais. Surtout que, de son côté, son nouvel ami Michel y voit une mine de dollars.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande