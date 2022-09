On ne connaît pas encore la date de diffusion, ni le casting, ni ceux qui composeront le corps professoral. Mais c'est désormais sûr et certain : TF1 va faire revivre le château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) pour accueillir la 10e saison de la Star Academy cet automne. Et pour diriger cette nouvelle promotion, un nom a été évoqué ce mardi 30 août par nos confrères du Parisien : celui de Michael Goldman.

Le fils de Jean-Jacques Goldman n'a pas encore signé son contrat mais sa présence au poste jadis occupé par Alexia Laroche-Joubert ou encore Nathalie André est actée, selon le quotidien. Celui qui a fondé le label MyMajorCompany, qui a lancé les carrières de Joyce Jonathan et Grégoire, a toute les qualités et "est emballé par le projet", indique à nos confrères un proche du dossier.

Côté animation, c'est la figure du programme, Nikos Aliagas, qui reprendra du service. Le programme sera diffusé quotidiennement sur TF1, aux alentours de 17h30, avant les séries Ici tout commence et Demain nous appartient. On ne sait pas en revanche quel jour la première chaîne a choisi pour le fameux prime-time hebdomadaire. Sur MyTF1, un flux dédié à l'émission permettra aux aficionados de suivre l'intégralité de l'aventure.

10.000 candidatures en moins de 48 heures

Bien évidemment, le casting des élèves est encore secret. Il a été ouvert en mai dernier et en seulement 48h, Endemol France, qui produit le programme, avait indiqué avoir reçu pas moins de 10.000 candidatures.



Qui leur enseignera le chant, la danse ou encore l'expression scénique ? Là, aussi, c'est encore le grand flou. Aucun nom n'a été officialisé, mais celui de Denitsa Ikonomova, célèbre danseuse révélée dans Danse avec les stars, revient avec insistance pour succéder à Kamel Ouali.

Chaque saison avait son parrain et/ou sa marraine. Et pour cette 10e promotion, un nom est sur toutes les lèvres : celui de Jenifer. La gagnante de la première Star Academy épaulera-t-elle les candidats en occupant ce rôle symbolique ? Au micro de RTL samedi 27 août, la chanteuse n'a pas dit non. "Je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas encore. (...) Y retourner, je pense que ça se fera d'une manière ou d'une autre".

