13/09/2018

Elle n'a plus donné de nouvelles depuis trois mois. L'actrice, chanteuse et mannequin chinoise Fan Bingbing, soupçonnée d'évasion fiscale par son pays, reste introuvable. D'après des rumeurs de plus en plus persistantes la jeune femme de 36 ans, serait dans le viseur des autorités chinoises.



Selon le très sérieux The Hollywood Reporter, la comédienne la mieux payée de Chine [40 millions de dollars en 2017, selon Forbes, ndlr] aurait été aperçue à Los Angeles [sur les conseils de l'acteur Jackie Chan] au service immigration, pour demander l'asile aux États-Unis. Connue pour son rôle de Clarice Ferguson alias Blink, dans X-Men: Days of Future Past, l'artiste aurait signé des contrats truqués, lui permettant de déclarer seulement une partie des ses revenues.

Fan Bingbing a fermement démenties ces accusations. Le China Security Journal, indique que la comédienne aurait aussi participé à des "prêts illégaux et d'autres formes de corruption" et aurait été donc "placée sous contrôle judiciaire". Celle qui reste introuvable a vu son nom être retiré de l'affiche du film Unbreakable Spirit, dont la sortie est prévue en octobre 2018, avec Bruce Willis.