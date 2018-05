Monica Bellucci soupçonnée d'évasion fiscale par Bercy

publié le 04/05/2018 à 17:15

Des révélations embarrassantes ? Le Tribunal fédéral suisse a validé en appel une décision autorisant la transmission des informations bancaires relatives aux avoirs suisses de Monica Bellucci, selon Mediapart.



D'après ce document, publié par le site d'information suisse Gotham City, l'administration fiscale française soupçonnerait la célèbre actrice italienne d'avoir esquivé le paiement de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2013, au moyen d'une résidence à Londres, qui pourrait être fictive, et en plaçant ses avoirs au Luxembourg et en Suisse.

La star avait déjà conclu un accord amiable avec le fisc en 2016 après un contrôle fiscal, mais elle n'aurait pas payé les arriérés d'impôts dont il avait été convenu à ce moment-là, indique Mediapart. L'avocat de la comédienne a réagi auprès du pure player, défendant la thèse que sa cliente ne résidait pas dans l'Hexagone au cours de la période visée.

"Ce n'est pas du tout la situation d'un résident français qui cachait de l'argent en Suisse, puisque madame Cassel (elle a divorcé de Vincent Cassel en 2013, ndlr) n'était pas résidente en France", a déclaré Me Marc Vaslin. Charge désormais aux enquêteurs de déterminer si le domicile londonien de Monica Bellucci était réel ou fictif.