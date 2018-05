VIDÉO - SDF, la fille de Jackie Chan accuse ses "parents homophobes"

publié le 02/05/2018 à 12:25

"Bonjour, je suis la fille de Jackie Chan, et voici ma petite-amie, Andi". Ainsi débute la vidéo postée par Etta Ngn, fille du célèbre acteur, le 24 avril dernier sur la plateforme YouTube. Un appel au secours, dans laquelle la jeune femme de 19 ans explique dormir dehors, "sous un pont" et dans la peur d'être séparée de sa petite-amie. Selon elle, ses "parents homophobes" ne font rien pour l'aider.



"J'ai demandé de l'aide à tous mes amis, ma famille. Et tout le monde nous envoie vers des foyers, où, nous le savons, nous seront séparées", explique Andi Autumn. Et de renchérir : "nous serons séparés si nous devons aller dans n'importe quel genre d'institution gouvernementale". Etta Ngn ajoute de son côté que ni "la police", ni "les hôpitaux", ni "les banques alimentaires" ou les "associations LGBT" n'ont souhaité leur venir en aide.

"C'est ce pourquoi nous faisons cette vidéo. Car nous ne savons plus quoi faire", ajoute la fille de Jackie Chan, avant d'appeler les internautes à partager au maximum cette vidéo, qui a rapidement fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 300.000 vues sur YouTube.

La jeune femme, âgée de 19 ans et vivant normalement à Hong-Kong avec sa mère, n'a jamais eu de relation avec son père, Jackie Chan, qui pèserait quelque 395 millions de dollars, selon le Daily Mail. Etta Ngn avait fait son coming out en octobre dernier, via un long message posté sur son compte Instagram.