Sophie Davant: "La notoriété peut encombrer"

publié le 24/08/2019

"Et si..." se fonde sur un concept simple: parcourir la vie de l’invité, sa carrière et ses envies en misant sur l’imaginaire !

"Et si... vous pouviez vous télé transporter dans l'endroit de votre choix ?", "Et si... vous pouviez échanger votre carrière contre celle d'un confrère ou d'une consœur ?", "Et si vous nous racontiez le jour où tout a basculé ?"...

Grâce à ce petit jeu de questions / réponses, vous saurez tout de nos invités !

Aujourd'hui Alba reçoit Sophie Davant, l'une des animatrices préférées des français: 32 ans qu’elle fait les beaux jours de France Télévisions ! Depuis la météo jusqu’à Affaire conclue, en passant par Fort Boyad et le Téléthon, Sophie Davant est devenue une personnalité incontournable du « PAF », le fameux paysage audiovisuel français. C’est même, il faut le souligner, l’une des rares femmes à avoir réussi à s’imposer aussi longtemps dans ce milieu très « masculin » !

Avec Alba, elle se livre justement sur les moments forts de son parcours, des moments parfois douloureux et sur l'incroyable succès que rencontrent l'émission Affaire conclue depuis deux saisons.





Et si…

… on pouvait se « télé transporter » pendant une heure dans l’endroit de votre choix, on irait la faire où cette émission ?

… vous pouviez être invisible pendant 24h vous feriez quoi ?

… votre meilleur(e) ami(e) vous appelait au milieu de la nuit pour l’aider à enterrer un cadavre, que feriez-vous ?

… vous étiez présidente de France Télévision, le groupe dans lequel vous officiez depuis 32 ans (!), quelle serait votre première décision / la réforme la plus urgente ?

… vous aviez le pouvoir de déprogrammer une émission, sur France télé ou ailleurs ? Qu’est-ce qui ne vous plaît pas à la télévision ?

… vous pouviez échanger votre carrière contre celle d’une consœur, qui choisiriez-vous ?