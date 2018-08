publié le 09/08/2018 à 15:22

Que s'est-il vraiment passé pour Samy Naceri après ce karaoké à Moscou ? Alors que les premières informations annonçaient que l'acteur souffrait d'un traumatisme crânien après une altercation dans la soirée du 5 août, l'acteur a donné sa propre version des faits.



Sur Twitter, l'acteur emblématique de Taxi a ainsi déclaré : "Je ne pensais pas que ma vie intéressait autant, mais ça me touche ! Hier j’étais mort, aujourd’hui on m'invente un traumatisme crânien dû à une soit disant bagarre.. quel sera le prochain malheur qu’on me souhaitera ? Une attaque de requin ? Why not !".

Dans un entretien exclusif pour Sputnik, agence de presse multimédia internationale basée à Moscou, Samy Naceri est entré dans les détails. Il a ainsi démenti les propos de la directrice de l'établissement, qui affirmait que l'acteur et ses amis étaient saouls : "On n'était pas saoul. Moi je ne bois pas d'alcool, je prends des médicaments".

Je ne pensais pas que ma vie intéresse autant, mais ça me touche! Hier j’étais mort, aujourd’hui on m’invente un traumatisme crânien dû à une sois disant bagarre.. quel sera le prochain malheur qu’on me souhaitera? Une attaque de requin? Why not! ¿¿ #Intox — Samy Naceri Officiel (@SamyNaceri) 7 août 2018

L'acteur, qui réside en ce moment à Moscou pour le tournage du film de son frère Larbi Naceri, s'est rendu ensuite "aux urgences" après son agression. Toujours dans les colonnes de Sputnik, l'acteur annonce avoir des "hématomes à l’œil" mais que "maintenant tout va bien".



Samy Naceri a également expliqué qu'il allait dorénavant porter plainte contre son agresseur : "La personne qui m'a tapé lorsqu'on était au commissariat a été reconnue positive à l'alcool".