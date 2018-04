publié le 09/04/2018 à 11:12

C’est l'un des films français les plus attendus de cette année 2018. Le cinquième volet de la saga Taxi déboule au cinéma cette semaine. La comédie a été projetée en avant-première le week-end dernier à Marseille, ville emblématique du film produit par Luc Besson dont le premier épisode est sorti il y a pile 20 ans.



Dans ce nouveau volet, Sylvain (joué par Franck Gastambide), un flic parisien aux méthodes limites est muté à Marseille pour reprendre en main la police municipale alors qu’un gang italien multiplie les braquages et vols de bijoux. Le policier va devoir faire équipe avec Eddie (incarné par Malik Bentalha), un pitoyable chauffeur VTC qui lui propose de faire rapatrier du bled la mythique Peugeot 407, ayant appartenu à son oncle.

De belles poursuites automobiles, des gags et des personnages aussi attachants que ridicules font la richesse de ce nouveau film. Taxi 5 est à la fois respectueux de l’original et porte la marque du tandem Gastambide-Bentalha. "On adore cet univers de Taxi. Ce n'était pas un effort, c'était une envie profonde de respecter la franchise et d'y intégrer notre humour", assure l'acteur-réalisateur.

