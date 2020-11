Audiences radio : RTL signe la deuxième meilleure rentrée de son histoire

publié le 19/11/2020 à 09:51

C'est une rentrée historique pour RTL, la deuxième meilleure de son histoire. Selon le dernier sondage Médiamétrie, publié ce jeudi 19 novembre, RTL réalise en septembre et octobre sa deuxième meilleure rentrée historique, avec 12,7 % de part d'audience, soit 0,1 point de plus en un an.

Cette progression vient ainsi conforter la stratégie éditoriale de RTL pour cette rentrée 2020, qui repose sur l’alliage entre le renforcement de nombreuses émissions phares et la mise à l’antenne de plusieurs nouveautés.

Les émissions phares de l'antenne sont en progression : + 5 % pour RTL Petit Matin (5h-7h) avec Julien Sellier, + 8 % pour RTL Matin (7h-9h30), et notamment + 12 % pour Laissez-vous tenter (9h-9h30) avec Yves Calvi, un record pour une vague de rentrée, + 1 % pour Ça peut vous arriver (9h30-11h30) avec Julien Courbet, également un record sur une vague de rentrée, + 6 % pour Les Auditeurs ont la parole (13h-14h30) avec Pascal Praud et + 2 % pour Les Grosses têtes (15h30-18h) de Laurent Ruquier.

Le Groupe (RTL, RTL2 et Fun Radio) conforte sa position de leader des groupes privés avec 18,5 % de part d'audience.



Source : Médiamétrie 126 000, Septembre-Octobre 2020 vs Septembre-Octobre 2019, Lundi-Vendredi, 5h-24h, RTL, 13 ans et +, PDA.