Royaume-Uni : première sortie depuis leur mariage pour Alizée et James Middleton

C'était le 11 septembre 2021, James Middleton, frère de Catherine (Kate) et Philippa (Pippa) Middleton se mariait à Bormes-les-Mimosas avec Alizée Thevenet, une analyste financière française avec qui il est en couple depuis 2018. Ce vendredi soir à Londres, le couple s'est affiché pour la première fois publiquement depuis le mariage.

Comme le rapporte Paris Match, Alizée et James Middleton étaient à une soirée mondaine, organisée par la maison italienne Bulgari, au profit de l'association Save The Children. Le couple n'est bien sûr pas passé inaperçu, l'analyste française ayant opté pour un tailleur blanc et l'homme d'affaires britannique pour une veste en velours et un pantalon à carreaux.

Le couple a posé devant les journalistes présents, notamment avec Vincenzo Pujia et Joyce Weng, directeurs de Bulgari Europe et Royaume-Uni. Ils ont ensuite allumé les décorations de Noël de la boutique Bulgari londonienne.