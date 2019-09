Madame Claude: "J'ai eu une vie hors du commun "

publié le 07/09/2019 à 13:41

Madame Claude n'a jamais existé. Elle ne fut qu'une illusion, un fantasme pour jeunes gens et messieurs plus âgés. Une célébrité que tout le monde rêvait d'apercevoir mais que personne ne voyait. Cette femme, qui régnait sur les cœur des hommes, s'était inventée une vie. Dès que le rideau se levait, elle avait déjà disparu...

Fernande Grudet a vu le jour le 6 juillet 1923 à Orléans. Cette date de naissance est le seul élément tangible, vérifié, attesté de ces premières années... Car sur son enfance, celle qui deviendra un jour Madame Claude s'ingéniera toujours à mentir et à entretenir le doute. Dès le début, un flou artistique enveloppe donc cette petite fille. Non pas élevée dans une famille de la grande bourgeoisie avec un père industriel comme elle a pu l'affirmer. Mais au fond d'un café, rue Diderot à Angers. Fernande Grudet n'a pas eu le temps de connaître sa grande sœur. Elle avait seulement un an quand celle ci est morte. Petite fille, elle suit son père qui, pour améliorer l'ordinaire, vend des sandwiches sur une carriole à la gare d'Orléans...

En cette après-guerre Fernande Grudet, mère célibataire, se retrouve à Paris. Bien décidée à y faire sa place. Les temps sont durs. Les petits boulots de vendeuse ou d'employée par les primeurs aux Halles, se succèdent. La jeune femme, qui a fréquenté les écoles religieuses, les bancs de l'Institution Jeanne d'Arc et de l'Immaculée Conception à Angers, peut compter sur sa bonne éducation. Elle s'exprime de façon plutôt châtiée et élégante. On lui donnerait le Bon dieu sans confession...

Physiquement, elle n'a rien à voir avec l'allure raffinée, ce regard mutin, cette bouche boudeuse qui feront bientôt la réputation de Madame Claude. Fernande Grudet a alors des traits plutôt grossiers et un nez disgracieux... Elle qui triche déjà avec ses souvenirs modifie alors son corps... La chirurgie esthétique bouleverse sa silhouette..Seuls ses seins sans envergure échapperont au bistouri. La jeune femme, élevée par les bonnes sœurs, estimant que même le meilleur chirurgien au monde ne pourra jamais lui donner une magnifique poitrine là où Dieu lui-même avait échoué....

Au début des années cinquante, Fernande s'efface définitivement pour devenir pour toujours Claude. Le prénom est nettement plus chic, moderne et parisien. Il a aussi l'avantage- déroutant - d'être tout à la fois masculin et féminin. Une nouvelle manière de brouiller les pistes. Ce prénom, Claude, masque une nouvelle vie. Beaucoup plus sulfureuse. Avec ses airs de petite bourgeoise irréprochable, Claude navigue en fait dans les milieux les plus interlopes. La pègre, les cabarets, le trottoir... Elle devient l'une des créatures de la nuit, dans le quartier de la Madeleine à Paris. Une ombre destinée à attirer le regard des hommes...

Mais Claude est trop cérébrale, trop calculatrice, trop ambitieuse pour exercer longtemps le plus vieux métier du monde... "Je suis une petite bourgeoise à qui normalement il ne devait pas arriver grand chose et qui a eu quand même un destin, c'est un bien grand mot, mais une vie hors du commun" racontera t-elle bien plus tard au producteur de télévision Philippe Thuillier. Son seul prénom, Claude, ne lui suffit plus. C'est donc Madame Claude qu'elle veut,et va, devenir...