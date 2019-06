Quel sera le village préféré des Français en 2019 ?

publié le 26/06/2019 à 19:42

Depuis maintenant huit années, Stéphane Bern, épaulé de la France entière, s'occupe de décerné le titre du Village préféré des Français. Mercredi 26 juin 2019, à partir de 21 heures, France 3 - et non pas France 2 comme les années précédentes - présentera les 14 villages sélectionnés avant de révéler le nom du grand gagnant.

Contrairement à l'an passé, l'émission ne sera pas en direct. Conséquence, les votes ont été enregistrés à l'avance et se sont clôturés le 21 mars 2019 : 710.000 personnes ont participé par téléphone et sur Facebook.

"On vit dans un pays magnifique, sur deux heures d'émissions, on traverse plusieurs pays à la fois alors que tout ça c'est en France", a expliqué Stéphane Bern au micro de RTL. Alors qui de Lauzerte en Occitanie, Souvigny en Auvergne-Rhône-Alpes ou plus loin, Terre-de-Haut en Guadeloupe, sera couronné plus beau village de France ? Réponse mercredi 26 juin sur France 3.

Mouthier-Haute-Pierre (Bourgogne-Franche-Comté) Crédits : Morgane Production | Date : 26/06/2019 14 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Mouthier-Haute-Pierre (Bourgogne-Franche-Comté) Crédits : Morgane Production | Date : Les Riceys (Grand Est) Crédits : Morgane Production | Date : Bourron-Marlotte (Île-de-France) Crédits : Morgane Production | Date : Lauzerte (Occitanie) Crédits : Morgane Production | Date : Cotignac (Provence-Alpes-Côte d'Azur) Crédits : Morgane Production | Date : Mornac-sur-Seudre (Nouvelle-Aquitaine) Crédits : Morgane Production | Date : Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie) Crédits : Morgane Production | Date : La Ferté-Milon (Hauts-de-France) Crédits : Morgane Production | Date : Erbalunga (Haute-Corse) Crédits : Morgane Production | Date : Frazé (Centre-Val de Loire) Crédits : Morgane Production | Date : Pont-Croix (Bretagne) Crédits : Morgane Production | Date : Souvigny (Auvergne-Rhône-Alpes) Crédits : Morgane Production | Date : Terre-de-Haut (Guadeloupe) Crédits : Morgane Production | Date : Le Thoureil (Pays de la Loire) Crédits : Morgane Production | Date : 1 / 1 < > +