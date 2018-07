publié le 24/02/2017 à 17:26

Face à la lourde concurrence ce vendredi 24 février, France 3 propose un sublime numéro de Thalassa sublime, à 21 heures. Outre le fait qu'il soit beau, il est essentiel de regarder ce long reportage sur les dauphins, et surtout sur l'intelligence des dauphins, à partir d'expériences prodigieuses en milieu naturel. Ça commence par un reportage touchant sur le nageur britannique Adam Walker, dont le pari fou était de traverser à la nage les sept détroits les plus difficiles du globe.



Autre récit, celui d'une spécialiste de plongées touristiques nocturnes pour admirer le ballet des raies manta. C'est parti pour une série d’expériences qui prouvent que oui, les dauphins placés devant une glace se reconnaissent, et s'admirent, oui, ils forment plusieurs familles et ne dévoilent pas tous leurs secrets, concernant la pèche par exemple.

Autre programme de ce vendredi 24 février - et pas des moindres - la 42ème cérémonie des César sera diffusée en direct de la Salle Pleyel, sur Canal + et RTL, à partir de 21 heures. La soirée, présentée par Jérôme Commandeur, récompensera les films sortis en 2016. Une soirée qui risque de marquer les esprits, avec notamment un césar d'honneur remis à George Clooney, et une cérémonie hommage à la carrière de Jean-Paul Belmondo.