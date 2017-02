publié le 08/02/2017 à 10:59

Une neuvième saison plus trash, plus déjantée que jamais. Les créateurs de Fais pas ci, fais pas ça" se sont lâchés dans l'écriture. On risque de passer par toutes les émotions. Pour ne rien dévoiler, disons qu'on va faire des bonds dans le temps, l’accélérer. Par exemple, le premier épisode s'étale sur dix ans. C'est une ultime saison où les parents passent le relais aux enfants qui prennent leur envol, et deviennent presque plus responsables que les parents.



Au bout de 10 ans, des liens particuliers se sont tissés entre tous les acteurs de la série à succès de France 2. Imaginez-les ados, ou même enfants pour certains, pris sous les ailes de Guillaume de Tonquédec, Isabelle Gélinas, Valérie Bonneton ou Bruno Salomone. Yaniss Lesper, le jeune acteur qui joue le fils Christophe Lepic, raconte que les Lepic sont une famille bis pour lui : "Ah oui, dans mon téléphone c'est écrit Guillaume papa, Valérie maman", s'amuse-t-il.

Cannelle Carré-Cassaigne qui campe sa sœur, Charlotte Lepic, n'avait que 12 ans quand elle a commencé à tourner. Elle a aujourd'hui 21 ans et avance dans sa vie professionnelle sous le regard attentif de ses parents d'adoption Guillaume de Tonquédec et Valérie Bonneton. "Ils suivent régulièrement ce qu'on fait, ils nous demandent comment ça évolue, confie la comédienne. Ils nous donnent pleins de conseils, ils nous poussent à travailler, comme des vrais parents en fait."

> Fais pas ci, fais pas ça - Saison 9 : les premiers extraits