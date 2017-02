publié le 22/02/2017 à 14:38

C'est une bonne nouvelles pour les fans des Grosses Têtes de RTL. Toute l'équipe sera sur France 2 le 11 mars prochain. Laurent Ruquier et les sociétaires de l'émission seront les stars d'un prime-time diffusé juste avant On n'est pas couché. Parmi Les Grosses Têtes du soir, on retrouvera notamment, Chantal Ladesou, Laurent Baffie, Caroline Diament, mais aussi Fabrice et Sophie Davant. Une soirée présentée par Laurent Ruquier dès 20h55 qui promet d'être riche en fous rires entre les invités et les spectateurs.



France 2 est donc revenu sur sa décision. En début de saison, Vincent Meslet, alors directeur de la chaîne publique, avait expliqué à Télérama, que Les Grosses Têtes ne seraient plus diffusées pour des questions de "coûts". Caroline Got, sa remplaçante a décidé de changer sa décision et de réintégrer les Grosses Têtes sur la chaîne publique. Il faut dire que le programme réunit un public nombreux et fidèle.

La chaîne a également annoncé dans un communiqué le 21 février une nouveauté : "Chacun pourra s’amuser à défier 12 Grosses Têtes triées sur le volet en répondant aux célèbres questions concoctées par Laurent Ruquier." Rendez-vous le 11 mars sur France 2 pour découvrir le prime-time concocté par Laurent Ruquier et sa bande de chroniqueurs.