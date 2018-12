et Nassim Aziki

publié le 24/12/2018 à 17:50

Pour cette soirée du 24 décembre 2018, on signale sur France 3 l'excellent polar de la BBC Témoins à charge, dans lequel un jeune serveur est accusé d'avoir tué une riche quadra esseulée. C'est adapté d'une nouvelle d'Agatha Christie des années 1920. C'est excellent mais c'est aussi joyeux qu'une feuille d'imposition.



La chaîne France 2 diffuse quant à elle La vie secrète des animaux du village. Le programme est enchanteur puisqu'il nous montre la cohabitation discrète voire secrète entre les hommes et les animaux qui ont décidé de vivre près d'un village du Tarn afin de mieux vivre. C'est génial et c'est formidablement raconté par Cécile de France.

Enfin, M6 diffuse un chef-d'oeuvre absolu : Mary Poppins. Le long-métrage date de 1964 mais n'a pris aucune ride. L'actrice Julie Andrews est épatante, tout comme la musique.