publié le 03/12/2018 à 18:10

Pour cette soirée du 3 décembre 2018, M6 mise sur sa fiction, qui va forcément faire parler, Xavier Dupont de Ligonnès. Il s'agit d'un docu-fiction sur l'histoire de cette famille disparue le 21 avril 2011. Les corps de la mère et des 4 enfants étant retrouvés dans le jardin de la villa familiale... le père Xavier s'est volatilisé. M6 prend le parti de la fiction sans changer les noms. On y voit d'abord un Xavier Dupont De Ligonnès perdu et éperdu se filmant.



Le résultat est convaincant mais on n'évite pas le malaise. Si le parti-pris est audacieux, il est critiquable puisque les auteurs ont imaginé une fin. Il était urgent de faire le point avec le réalisateur-enquêteur Ionut Teianu, qui annonce ses intentions dès le titre... Dans la tête du suspect.

"C'est une interprétation de l'histoire.(...) Ce qui m'a intéressé dans cette histoire c'est de lui donner un sens. Ce monstre qui tue sa famille. C'est une histoire qui n'a pas beaucoup de sens et je voulais comprendre sa part d'humanité. C'est quand même un être humain qui tue les êtres qui lui sont les plus chers," a expliqué le réalisateur au micro de RTL.

En face TF1 diffuse la fin de la 15ème saison de sa série phare, Une famille formidable. Le dénouement est finalement plus léger que triste. Ils sont face à la mer, mais eux ne font pas de vague.