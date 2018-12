publié le 10/12/2018 à 18:25

Pour cette soirée du 10 décembre 2018, on signale sur TF1, Un bébé pour Noël. Une fiction qui sent bon le sapin. Les téléfilms diffusés l'après-midi sont très suivis mais c'est bien de penser au public qui veut s'aérer après le travail. D'autant que cette fiction est française, tournée en mars dernier à Chamonix. On est à Noël, une jeune femme (Laëtitia Milots) réveille d'un coma de six mois consécutif à une chute. Seul problème : elle est enceinte.



Qui est le père ? il y en a deux possibles, qui refusent le test ADN. Les deux sont partant, elle en prend son parti, avec un mois pour choisir celui qui sera le père idéal. Laetitia Milot, qui reviendra en 2019 dans Plus belle la vie, était réellement enceinte de sept mois et elle a d'autant plus aimé ce rôle qu'elle adore les téléfilms de Noël. La fiction est très réussi, elle est parfaite en attendant la dinde.

En face, M6 propose son émission culinaire, Cauchemar en cuisine, présentée par Philippe Etchebest. Dans un coin charmant de Bourgogne, Elodie et Allan ont 5 enfants et un restaurant de village dont l'apparence rebute le chef. C'est à suivre à partir de 21 heures.