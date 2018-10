et Nassim Aziki

publié le 12/10/2018 à 18:54

Pour cette soirée du 12 octobre 2018, TF1 rempile pour une nouvelle saison pleine de surprises avec The Voice Kids. Cette édition 2018 dispose désormais de quatre coachs au lieu de trois mais l'égalité est parfaite. Jenifer et Amel Bent d'un côté, Soprano et Patrick Fiori de l'autre. Le chanteur Corse a avoué avoir eu un petit coup de mou au début des castings mais s'est très vite repris.



Sa collègue Amel Bent, qui autrefois a tellement souffert des castings cruels s'était refusée de participer à ce genre d'émission, a changé d'avis après sa maternité. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.

La chaîne France 3 propose quant à elle un nouveau numéro de son émission musicale La vie secrète des chansons, présentée par André Manoukian. Ce soir, le programme s’intéresse au morceau de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, formidable tube sorti en 1979.