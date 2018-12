publié le 07/12/2018 à 19:00

Pour cette soirée du 7 décembre 2018, on signale la diffusion sur France 3 de la 32ème édition du Téléthon. Malgré des défis sportifs annulés un peu partout demain dans Paris, et des opérations recentrées dans divers studios de France-télévision, l'opération est maintenue et c'est temps mieux.



On espère que cela n'empêchera pas les téléspectateurs de faire des promesses de dons, moins de 76.000.000 d'euros l'an dernier, 117,2 millions au total en cumulant toutes les activités.

La chaîne M6 diffuse quant à elle sa série Quantico. Lors de ces premiers épisodes, on a suivi les aventures d'Alexandra Parrish, jeune recrue du FBI interprétée par l'ex-Miss Monde Priyanka Chopra. L'épisode de ce soir est riche en rebondissements. La réalisation est soignée, tout comme l'écriture du scénario. C'est à suivre à partir de 21 heures.