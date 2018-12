et Nassim Aziki

publié le 04/12/2018 à 18:32

Pour cette soirée du 4 décembre 2018, on signale la diffusion de Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. C'est le dernier épisode dans lequel on verra Frédéric Lopez devant la caméra.



L'animateur continuera d'en rester le producteur mais cédera sa place à Raphaël de Casabianca. L'épisode de ce soir est bouleversant. Les Indiens Kogis, originaires de la Sierra Nevada sont si proches de la nature et meurent peu à peu en la voyant se faire détruire.

Et celui qui accompagne le présentateur, c'est l'astronaute Thomas Pesquet, aussi cartésien que ces indiens ne le sont pas. L'émission est un triple bilan : celui des Indiens qui ont le sentiment de vider l'océan avec une fourchette, celui de dix ans d'émission et donc celui de Frédéric Lopez.

La chaîne M6 propose quant à elle la demi-finale de son émission de divertissement La France a incroyable talent. Il ne reste plus que huit places afin d'accéder à la finale. Les candidats en lice vont devoir se surpasser au travers de numéros plus fous les uns que les autres.