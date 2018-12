publié le 06/12/2018 à 18:21

Pour cette soirée du 6 décembre 2018, on signale la diffusion de deux créations françaises. M6 propose à partir de 21 heures la série Papa ou maman, une adaptation du film sorti en salles en 2015. Celui-nous raconte les mésaventures d'un couple de divorcés se battant chacun pour ne pas avoir la garde des enfants.



Ce fut un gros succès (2.700.000 spectateurs), d'où une suite et cette adaptation faite par les mêmes auteurs, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. Dans cette version télé réussie en six épisodes, Émilie Caen et l'humoriste Florent Peyre reprennent les rôles tenus au cinéma par Marina Foïs et Laurent Laffite.

Le duo joue très bien la grosse colère dans cette comédie féroce, déjantée, enjouée, réussie. La presse a souligné leur entente et leur osmose. En face, TF1 propose sa fiction Balthazar, avec Tomer Sisley. Celle-ci raconte l'histoire d'un brillant légiste qui entretient un rapport particulier avec les disparus, et qui est de surcroît beau à réveiller un mort. Le comédien de 44 ans se révèle très attachant.