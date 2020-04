Programme TV : ce soir, Notre-Dame, une adoption difficile, Harry Potter et du rire

et Aymeric Parthonnaud

publié le 14/04/2020 à 18:00

Ce mardi 14 avril 2020, France 2 nous emmène sur le chantier de la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Le documentaire s'intéresse en particulier aux compagnons prodigieux qui œuvrent sur ce chantier hors normes. Ils ont déjà lutté contre la tempête, le plomb fondu, les chaleurs estivales avant l'arrêt à cause du confinement. Ces charpentiers ou grutiers ont dû assurer et s'assurer. Leur incroyable qualité de travail va de paire avec leur incroyable qualité humaine. Un document magnifiquement filmé et très émouvant.

Du côté des fictions, TF1 mise sur le premier film Harry Potter en remplacement. France 3 diffusera Mauvaise mère, un beau téléfilm sur la crise existentielle d'une jeune Éthiopienne adoptée à sa naissance par une famille très aimante qui, après une réflexion stupide au collège, va tout remettre en question. Une adaptation magistrale de la véritable histoire de Judith Norman, mère rejetée par sa fille adoptive, servie par des acteurs épatants.

Et pour ceux qui veulent rire, M6 rediffusera enfin Péplum, fiction satirique au temps des Romains avec Jonathan Lambert. On rit beaucoup même si le programme est inégal.

> PEPLUM - EXTRAIT SAISON 1 HD