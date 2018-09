publié le 26/09/2018 à 18:10

En cette soirée du 25 septembre 2018, un nouvel épisode du programme culinaire d'M6, Le meilleur pâtissier. Les candidats devront ce soir confectionner une célèbre pâtisserie française : le fameux mille-feuille.



Un véritable challenge pour les participants, qui devront faire leur possible afin de réussir ce périlleux gâteau. Jeffrey Cagnes, Cyril Lignac et Mercotte vont élire la meilleure réalisation. Le programme est à suivre dès 21 heures.

En face, C8 retransmet son jeu, Strike, présenté par l’infatigable Vincent Lagaf'. Ce programme de divertissement, très bien pensé, associe culture générale et bowling. Le but étant pour les participants de remporter la somme de 50.000 euros à travers une série de plusieurs questions posées par l'animateur.

Et deux personnalités accompagneront les anonymes afin d'empocher le plus gros lot possible. Ce soir c'est l'ex-rugbyman Sébastien Chabal et le comédien Ryan Bensetti qui tenteront d'aider les candidats.