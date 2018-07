Programme TV : ce soir, "Laissez-vous guider" et "Alexandra Ehle"

publié le 27/03/2018 à 18:56

Pour cette soirée du mardi 27 mars, les férus d'Histoire sont attendus devant Laissez-vous guider sur France 2. Un nouveau programme qui vaut le coup d'en faire toute une histoire. Les téléspectateurs seront guidés par Lorànt Deutsch et Stéphane Bern, deux fous de patrimoine qui s'unissent ou plutôt s'opposent, pour nous le faire revivre ce soir.





Une émission bluffante dès le début, notamment lorsque Lorànt Deutsch fait surgir de terre le Palais du Trocadero construit en 1878. Une sorte de crapaud de 80 mètres de haut (soit 10 mètres de plus que Notre-Dame), avec une coupole de 50 mètres de diamètre (10 mètres de plus que celle de la basilique St-Pierre de Rome). Avec ses 4.600 places, le bâtiment était surdimensionné, mais c'est un autre problème qui aura raison de l'édifice.

Face à eux, une grande fan du duo qui n'est autre que Julie Depardieu. Elle sera dans le téléfilm Alexandra Ehle sur France 3 où elle incarne une légiste déjantée, qui étudie les morts pour mieux connaitre les vivants. Un polar qui devrait devenir une série, à retrouver dès 21 heures.