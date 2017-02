Lorànt Deutsch est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Lorànt Deutsch est de retour sur les planches avec "Bankable" de Philippe Madral. Le comédien est l'invité de Stéphane Bern le mercredi 1er février janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 01/02/2017 à 10:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Après le succès de la pièce Le système d'Antoine Rault, Lorànt Deutsch est de retour sur les planches. A partir du 7 février prochain, le comédien sera au théâtre Montparnasse dans une comédie de Philippe Madral : Bankable. La pièce raconte la chute d'un artiste passé justement de "bankable"... à bancal.

"Bankable" avec Lorànt Deutsch au Théâtre Montparnasse

L'histoire : Une vedette de cinéma aux abords de la cinquantaine, éternel enfant gâté, mauvais mari mais relativement bon père, qui ne se rend pas compte qu’il n’est plus un jeune premier… Un scénariste renommé, hypocondriaque survolté et meilleur ami du précédent, qui remanie en secret le scénario du film dont il devait jouer le premier rôle… Un producteur impitoyable, dur à cuire mais pourtant passionné de bouddhisme, qui est obligé de céder aux contraintes de sa coproduction améri­caine… Une mère lunatique et une femme trop lucide qui mettent les pieds dans le plat…

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande