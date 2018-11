publié le 21/11/2018 à 17:26

Pour cette soirée du 21 novembre 2018, TF1 diffuse à partir de 21 heures, sa fiction événement : La vérité sur l'affaire Harry Quebert. C'est une adaptation du roman best-seller de Joël Dicker publié en 2012 et porté à l'écran par Jean-Jacques Annaud, avec un Patrick Dempsey très convaincant.



Au total, 10 épisodes résument les 670 pages du roman de Joël Dicker, dont l'action débute à New York au printemps 2008. Les quatre premiers épisodes se dévorent avec gourmandise.

L'histoire du roman est totalement respectée : celle de Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, incapable d’écrire un nouveau roman que lui réclame avec menace de procès son éditeur et dont la vie va basculer. La série est hélas face à l'excellent feuilleton Dix pour cent, diffusé sur France 2, avec un Gérard Lanvin et une Isabelle Huppert à 100%.

Sur Canal +, on signale un très bon reportage réalisé par Yann L'Hénoret et Eric Hannezo sur l'acteur Omar Sy. Le comédien de 40 ans a offert huit heures d'entretien aux producteurs-réalisateurs. On y découvre un intouchable infiniment touchant.



Enfin, M6 poursuit la diffusion de son émission La France a un incroyable talent, avec à la 48e minute, un groupe d'Arles qui va surprendre le jury et notamment Éric Antoine.