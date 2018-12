publié le 12/12/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 12 décembre 2018, on signale une belle enquête présentée par Carole Rousseau sur C8. La planète est-elle (vraiment) foutue ? se penche sur les problèmes écologiques et environnementaux auxquels doit faire face notre planète.



Avec "vraiment" entre-parenthèses, le programme insiste sur le fait qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire, bien que l'Arctique perde 219 milliards de tonnes de glace par an, qu'une forêt de la taille d'un terrain de foot disparaisse chaque seconde et que 80% des insectes aient disparu d'Europe.

C'est d'autant plus triste qu'il y a tellement de beautés. Preuve en est avec la chaîne France 3 et son animatrice Julie Andrieu qui proposent l'émission gastronomique Le festin de Julie à Chambord. Le but ? Organiser un festin digne de François 1er et à la façon de François 1er dans le château de Chambord, 440 pièces, 282 cheminées, 77 escaliers... rien que ça. Le programme est aussi savoureux que les plats proposés.

Une autre émission va aussi vous faire du bien au moral ce soir. Celle de Canal+, La Gaule d'Antoine. L'animateur de 65 ans est très attachant. L'épisode diffusé ce soir est passionnant ; il se déroule en Bourgogne-Franche-Comté. Le comédien va notamment rencontrer un éleveur d'escargots.