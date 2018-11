publié le 22/11/2018 à 18:36

Pour cette soirée du 22 novembre 2018, M6 diffuse sa nouvelle fiction La faute, qui se trouve être un véritable coup de cœur. C'est un vrai polar avec une course contre la montre pour retrouver le kidnappeur d'une jeune diabétique privée d'insuline. L'action se déroule dans la région d'Annecy avec de somptueux paysages. Tous les personnages sont complexes.



Deux familles sont au centre de cette série de suspense. L'une est riche, l'autre moins. Les deux mères sont très proches, avec d'un côté la parfaite Claire et de l'autre la complexée Lisa. Au début, la fille de Claire est invitée à dormir chez la fille de Lisa mais cette ado étant malade, elle ne peut pas accueillir sa copine.

Lisa oublie alors de prévenir Claire, qui laisse sa rejetonne découcher. Et là, c'est le drame puisque la jeune fille disparaît. Lisa se retrouve alors convoquée chez la police. La fin du deuxième épisode est haletante. Le feuileton est signé Niels Tavernier.

De son côté, Arte termine la diffusion de sa série Ad Vitam. C'est une fiction et même une science-fiction puisque le policier chargé de trouver l'assassin de plusieurs jeunes supposé suicidés a 119 ans et en paraît 50. On est en effet dans un monde où la mort a été interdite, où on se régénère. Certains refusent ce diktat. La fin est surprenante, les audiences moins, mention spéciale à Yvan Attal.