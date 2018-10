publié le 24/10/2018 à 18:12

Pour cette soirée du 24 octobre 2018, France 2 diffuse son jeu d'aventure La carte aux trésors. Le programme est présenté par Cyril Féraud. Si l’émission a retrouvé ses fidèles, elle a été critiquée à cause de l'utilisation des hélicoptères, jugés polluants et dangereux.



Au sujet de la pollution, la chaîne répond que tout le monde devra faire mieux mais que l’émission ne pollue pas plus que le groupe électrogène d'un prime tourné à la plaine Saint-Denis, et que l'émission de carbone par un hélicoptère représente 1,8%, selon un rapport aéronautique de la commission européenne. Reste le problème de la sécurité. Cyril Féraud défend le programme.

"La sécurité, c'est quelque chose que l'on a anticipé. (...) En 16 ans d'existence, La carte aux trésors n'a jamais eu le moindre problème. On a des procédures de sécurité extrêmement complexes. (...) En termes de sécurité je ne vois ce que l'on pourrait faire de plus", a confié l'animateur de 33 ans.

En face, M6 diffuse un nouvel épisode de son émission de cuisine, Le meilleur pâtissier. Les six participants encore en lice vont devoir se surpasser ce soir afin de se rapprocher du titre de champion.