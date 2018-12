publié le 14/12/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 14 décembre 2018, on signale L'aventure Robinson sur TF1. Le principe est simple, deux vedettes qui ne se connaissent pas sont envoyées sur une île à l'autre bout du monde. Ils doivent se soutenir pour tenir, et remplir des défis au profit d'une association, la Fondation Cœur et Artères.



Après le duo Maître Gims/Kendji (3,7 millions de curieux) et le tandem Christine Bravo/Amir (2,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ), cette fois c'est au tour du binôme Vincent Lagaf/Marine Lorphelin, Miss France 2013 et désormais interne en médecine générale des hôpitaux de Paris, de s'illustrer.

Lui est efficace mais ronchon et ronfleur, elle est attentive et attentionnée, alors forcément, vers la fin, il y a les confidences. L'émission est à suivre à partir de 21 heures.

Autre événement à ne pas manquer ce soir : Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. L'animateur reçoit le compositeur William Sheller. Le programme est un véritable chef-d’œuvre, sûrement le plus fort de tous les épisodes. Il n'élude rien, il dit tout : de ses dix ans de cocaïne, de sa bisexualité, l'artiste de 72 ans reste toujours chic et c'est un choc.