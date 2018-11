publié le 30/11/2018 à 18:10

Pour cette soirée du 30 novembre 2018, on signale la série policière L'art du crime sur France 2. La nouvelle saison a démarré la semaine dernière et nous raconte les enquêtes d'un flic un poil Lourdeau (Nicolas Gob) et d'une historienne de l'art à l'école du Louvre (Florence Chassagne).



Le musée du Louvre aide et conseille pour le scénario en attirant les scénaristes vers des œuvres moins connues mais tout aussi belles. Lors du tournage, tous les déplacements doivent être limités entre les salles du célèbre musée afin de ne rien abîmer. La série est très réaliste. Les deux épisodes de ce soir sont palpitants. C'est à suivre à partir de 21 heures.

En face, France 3 consacre un programme à l'imitateur préféré des Français : Laurent Gerra. L'artiste de 50 ans a choisi de revenir jouer dans des salles où il s'était produit durant ses 30 ans de carrière. Le reportage est très bien construit. On suit l'humoriste partout.