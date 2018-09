Programme TV : ce soir, "L'Amour est dans le pré" ou "Guyane"

publié le 24/09/2018 à 18:12

En cette soirée du 24 septembre 2018, on signale la diffusion d'un épisode de L'Amour est dans le pré, sur M6. Présentée par Karine Le Marchand, l'émission de ce soir va mettre en avant Vincent (maraîcher/arboriculteur), Emeric (pépiniériste/apiculteur), Jacques (éleveur de vaches laitières). Les candidats poursuivent leur aventure à travers plusieurs rendez-vous et activités avec leurs prétendant(e)s. Le programme est à suivre à partir de 21 heures.



En face, Canal + propose Guyane. Avec huit épisodes seulement, on ne peut pas parler de série-fleuve bien que des fleuves, il y en ait en Guyane, mais c'est toujours d'une incroyable densité moite. Et il est toujours violent, le monde de l'or et des orpailleurs.

Dans la saison 1, on avait suivi Vincent, un étudiant à l'École des mines, envoyé en Guyane pour un stage d'orpailleur de dix mois. C'était sa mission, mais chercher de l'or c'était aussi chercher les ennuis et il trouvait les deux, perdant au passage, sinon la vie, du moins ses illusions.

On le retrouve dans cette forêt guyanaise toujours magnifiquement filmée, mais notre héros est devenu un aventurier avec plus d'états de service que d'états d'âme, avec son mentor, le parrain de l'or. Cette deuxième saison est une pépite, forcément.