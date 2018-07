Programme TV : ce soir "Koh-Lanta" et "La vie secrète des chansons"

publié le 28/10/2016 à 18:39

Les amateurs d'aventures se donneront rendez-vous sur TF1 ce soir pour le neuvième épisode de la saison 15 de Koh-Lanta. Malgré leur réunification il y a deux semaines, les deux équipes anciennement rivales continuent de s'affronter pour aller le plus loin possible. Dans ce nouvel épisode, l'épreuve de confort comportera une planche et des barils : les candidats devront traverser un parcours au cours duquel leurs pieds ne devront pas toucher le sol. Le vainqueur empochera l'immunité tant convoitée dans Koh-Lanta.



Pour les mélomanes, il faudra zapper sur France 3 pour l'émission La vie secrète des chansons. De nombreux invités vont se réunir autour de Wendy Bouchard, d'André Manoukian et de son piano pour révéler anecdotes et histoires étonnantes sur les titres les plus célèbres du répertoire français. Le duo recevra entre autres Gérald de Palmas, Claudio Capéo, Olivia Ruiz et Patricia Kaas.