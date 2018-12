publié le 18/12/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 18 décembre 2018, les fans de Mimie Mathy seront aux anges ! TF1 diffuse un épisode de sa célèbre série, Joséphine, ange gardien. Ce soir, l'intrigue se situe à une encablure de Noël, Joséphine devant aider un garçonnet de parents séparés qui souhaite la présence de sa mère à Noël. L'intrigue, très sympa, donne de jolis rôles à Sandrine Quétier, Roland Magdane, Catherine Allégret, et bien évidemment l'épisode se termine par le retour de Joséphine auprès du Père Noël.



France 2 célèbre quant à elle Les Grosses Têtes refont 2018. Laurent Ruquier et tous ses pensionnaires font une rétrospective de l'année écoulée. L'émission est excellente, d'autant plus qu'elle est produite par Philippe Thuillier, l'homme à tout faire de la télévision.

Sur M6, on signale la finale de La France a un incroyable talent avec un prodigieux magicien : David Stone. Mais le principal tour, et pas de passe-passe, c'est l'audience de cette émission fragilisée par le départ de Gilbert Rozon il y a un an. Elle fête cette année son meilleur score sur le public de tous âges, et le deuxième meilleur score sur le public féminin.