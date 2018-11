publié le 09/11/2018 à 18:22

Pour cette soirée du 9 novembre 2018, on signale la diffusion d'un excellent reportage sur notre rockeur national, Johnny Hallyday. L'émission s'appelle Johnny made in France et rappelle à quel point le chanteur était fou de l'Amérique, du rock et de Presley.



La narration est un peu prétentieuse, les témoins un peu trop présents mais il reste le principal : de formidables images d'archives qui sont ponctuées de plusieurs interviews de Johnny. Certaines ont d'ailleurs une résonance toute particulière. Le programme est à suivre à partir de 21 heures sur France 3.

Ne zappez pas puisque quelques instants plus tard, à 23h15, vous retrouverez un nouveau numéro du Divan, présenté par Marc-Olivier Fogiel. C'est vraiment une excellente émission, attachante et brillante. On y découvre ce soir en profondeur une femme étonnante, détonante, intelligente, Amanda Lear qui, elle, préfère les phrases légères aux discours pesants.

La chaîne M6 propose quant à elle un nouvel épisode de sa série dramatique Bull avec Michael Weatherly. Ce soir, Jason Bull est sollicité pour prendre la défense de Kate, une femme battue qui a tué son mari dans son sommeil pour se libérer de son emprise. L'épisode est très touchant et émouvant puisque l'on découvre ce chef de cabinet d'avocats plus émotif qu'on ne le pensait.