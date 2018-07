Programme TV : ce soir, François Lenglet dans "L'Angle Éco" sur France 2

publié le 31/05/2016 à 18:30

François Lenglet sera sur France 2 dans L'Angle Éco en prime à 20h55. Et pourquoi est-il remonté dans la grille ? Parce que les audiences sont bonnes en 2e partie de soirée et demi, avec plus de 800.000 fidèles de moyenne. Le mode d'emploi est le même : c'est l'économie au service de tous via des reportages clairs, de l'infographie, des rencontres. Un sondage réalisé par l'institut Elabe à cette occasion révèle que 45% des Français estiment vivre moins bien que leur parents. Une guerre des âges, avec des retraités dont le niveau de vie est supérieur à celui des jeunes.



François Lenglet explique : "On veut pointer simplement l'extraordinaire différence de destin entre les générations. Entre une génération des baby-boomer, globalement ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1950, qui ont eu une chance extraordinaire (...) À l'inverse, les générations qui les ont suivies, et plus encore les jeunes d'aujourd'hui, eux à chaque fois qu'ils arrivent et bien au contraire les choses seront plus difficiles."