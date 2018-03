publié le 30/05/2016 à 18:41

Laurent Gerra change de registre ce soir. L'humoriste tient le premier rôle dans le film Monsieur Paul ce lundi 30 mai sur France 2 à partir de 20h55. Le comédien est impeccable dans le costume de Franck Jourdan, un journaliste qui, en 1972, retrouve la trace de Paul Touvier (François Morel), un ancien fonctionnaire collaborationniste du régime de Vichy, l'année où "le boucher de Lyon" Klaus Barbie est arrêté en Argentine.



Le personnage de Franck Jourdan a vraiment existé puisque c'est le grand reporter Jacques Derogy, dont Laurent Gerra connaissait l'enquête. Il a en effet récemment publié un livre-hommage sur son grand père résistant. Laurent Gerra s'est confié au micro RTL : "L'affaire Paul Touvier, je m'en souviens j'étais à l'époque chez Jacques Martin dans Ainsi font font font et on avait fait une parodie 'Touvier et tout bronzé'. Il est mort en 1996 je crois (...) Je me souviens quand on parlait de Touvier c'était répugnant".

