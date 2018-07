publié le 26/04/2017 à 18:37

Au programme ce soir, les épisodes 3 et 4 de la série Dix pour cent avec Isabelle Adjani, Julien Doré et le Youtubeur Norman. Andréa démarre l'épisode 3 avec un entretien houleux avec un mannequin. Norman de son côté doit passer son permis, s'il veut pouvoir jouer dans le prochain film de Jacques Audiard. Mais, la tâche ne sera pas facile pour le jeune homme. Julien Doré veut faire du cinéma et il choisit Sofia, la petite amie de Gabriel pour le rôle principal, ce qui déplaît à l'agent. Enfin, Isabelle Adjani souhaite rejoindre le casting d'un jeune réalisateur très en vogue. Rendez-vous à 21h sur France 2.



L'autre coup de cœur de ce soir, c'est le documentaire Monument : La Tour Eiffel : l'histoire d'un pari impossible sur C8. Comme le nom l'indique, le programme se penche sur des monuments célèbres dont on va raconter l'histoire. C'est passionnant. On commence par la Tour Eiffel édifiée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, née de l'envie de deux jeunes ingénieurs de bâtir la plus haute tour pylône du monde.

Le plus haut monument étant alors l’obélisque de Washington (169 mètres), devant la cathédrale de Rouen (151 mètres). À qui porter leur projet ? À Gustave Eiffel, très célèbre pour le plus haut viaduc du monde, celui de Garabit (120 mètres), et pour la Statue de la Liberté, alors en construction.

Gustave Eiffel est intéressé, mais n'aime pas se côté pylône. Il change d'avis quand un 3e ingénieur ajoute des étages et 4 pieds d'éléphant, là Eiffel voit le parti à en tirer, lui qui vise l'expo de 1889, pour le centenaire de la Révolution. Son rival Bourdet, célébrissime, a lui aussi une tour à paliers avec des chambres de malades, et en pierre.