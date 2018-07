publié le 30/01/2018 à 18:46

Outre le match Rennes-PSG pour la première demi-finale de la Coupe de la Ligue (France 2), le public a rendez-vous sur France 3 avec Crimes parfaits. Chaque épisode de cette collection commence par un crime parfait, qu'on voit, avant l'enquête menée par un acteur différent par soirée. La première était assurée par Isabelle Gélinas de Fais pas ci, fais pas ça, ce soir c'est Antoine Duléry qui s'y colle. Et il est épatant en flic plus impliqué qu'on le croit croit face à un juge d'instruction retors et tordu, mais comme c'est Samuel Labarthe, on pardonne.



Mais, l'événement de ce mardi soir, c'est Hippocrate aux enfers sur France 2, un documentaire montrant les horreurs commises par les chirurgiens nazis dans les camps. Les déportés, leur servaient alors de vivier pour leurs expériences et de cobayes. Ce document est tiré du livre écrit il y a trois ans par Michel Cymes, au nom du devoir de mémoire, ses 2 grands-pères étant morts en camp.

Certains ont objecté que le thème n'était pas neuf. Et alors, en quoi le fait d'en avoir déjà parlé empêche d'en reparler ? Cette mission est nécessaire, l'équipe évitant un sensationnalisme qui serait insupportable vu le thème, reste que rien n'est omis tout est montré, par exemple la façon de faire éclater le cerveau des déportés pour étudier la pression ressentie en vol par les jeunes pilotes allemands.



Sur Canal +, découvrez "Exode : l'odyssée continue"

Enfin, sur Canal + dans Exode : l'odyssée continue diffusé à 21 heures, le réalisateur, James Bluemel, a continué à suivre des exilés qui voulaient entrer en Europe, dans un monde qui a peu à peu érigé des murs et des barrières pour limiter le flux de migrants.



Il s'est aussi intéressé à l'attente des réfugiés dans leur pays d'accueil, les craintes avant d'acquérir le statut de réfugié et l'intégration dans un pays avec une nouvelle culture. Isra'a et sa famille ont réussi à obtenir refuge en Allemagne, comme des centaines de milliers d'exilés.