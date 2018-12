publié le 17/12/2018 à 19:26

Pour cette soirée du 17 décembre 2018, on signale Coup de foudre sur un air de Noël sur TF1. Ce téléfilm raconte l'histoire d'une jeune femme qui, dans les Alpes autrichiennes, doit retrouver un pianiste susceptible de remplacer au pied-levé l'artiste prévu. Brigitte Fossey est épatante en belle-mère toujours révérée. C'est très réussi et c'est à suivre à partir de 21 heures.



En face, M6 diffuse son émission d’aventures Cap Horn. Le célèbre explorateur Mike Horn doit conduire une personnalité au bout du monde. Dans l'épisode de ce soir, c'est Bernard de La Villardière qui s'y colle. On assiste à une bataille de mâles dominants entre Mike Horn l'aventurier de l'extrême habitué à diriger, et un Bernard de La Villardière très attentif à son image et n'aimant pas être dirigé.



Les deux personnages sont attachiants et on est émus par l'animateur d'Enquête exclusive évoquant avec pudeur son cancer.