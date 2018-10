publié le 23/10/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 23 octobre 2018, France 2 diffuse sa série Capitaine Marleau, avec Corinne Masier. Elle est aussi sexy qu'une pelleteuse, passe pour "Dingo" avec les oreilles de "Goofy", avec sa chapka qu'elle porte en toutes saisons, mais le scenario évolue ce soir. La voilà amenée à enquêter sur son sosie qui est en fait sa jumelle et dont elle ignorait l'existence puisqu'elle est issue de la DASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales). Leurs retrouvailles sont d'ailleurs froides puisque cette sœur a été assassinée et se trouve à la morgue, tuée avec un cendrier.



Marleau prend la place de cette sœur très riche pour mieux enquêter, et c'est l'opportunité de la voir enfin apprêtée, habillée, coiffée. C'est toujours savoureux, avec ce soir comme invités : Pierre-François Martin-Laval, alias Pef ou bien encore le producteur Dominique Besnehard, en détective. La disparue l'avait engagé pour retrouver cette frangine gendarme dont elle avait appris l'existence. L'épisode, très savoureux, est à suivre à partir de 21 heures.

En face, France 2 rend hommage au rockeur le plus populaire de France avec l'émission Johnny Hallyday, vos plus grands souvenirs. Présenté par Daphné Bürki, le programme reviendra sur les 51 (référence au 51ème album du chanteur Mon pays c'est l'amour) moments marquants de la vie du chanteur Johnny Hallyday.