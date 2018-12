publié le 13/12/2018 à 18:17

Pour cette soirée du 13 décembre 2018, on signale la fiction de TF1 Balthazar. Alors malgré la période, aucun rapport avec le roi mage Balthazar, il s'agit d'un légiste solaire, Tomer Sisley, qui fait équipe avec une capitaine douée pour envoyer les criminels au violon. Ce soir, il doit autopsier une victime congelée, et il a recours à une astuce bien particulière qu'on vous laissera le soin de découvrir.



En face Canal +, propose L'Amie prodigieuse, un feuilleton adapté d'un roman. C'est signé Elena Ferrante, une auteure italienne, que personne n'a jamais vu à part son éditeur, et qui a séduit le monde entier avec l'histoire de Lila et Lenu.

Ces deux napolitaines qui, durant plus de 60 ans, vont s'apprécier, s'affronter, s'entraider, s'embrouiller, se défier, et finalement se défaire d'un destin trop écrit d'avance. Tout commence par la fuite, à 60 ans, de Lila la surdouée teigneuse, que sa camarade décide de raconter. Les deux premiers épisodes ont enthousiasmé la Mostra de Venise, et c'est mérité.